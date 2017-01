Canal-U est le site de référence pour les ressources audiovisuelles de l’enseignement supérieur et de la recherche. Enseignants, chercheurs, étudiants, publics curieux, plus de 25 000 vidéos dans tous les domaines sont à votre disposition.

Canal-U est un projet de la communauté universitaire et scientifique dans son ensemble. Développé par la FMSH en relation avec le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, il fait l’objet d’une labellisation qui assure la validité des contenus. Il permet à chacun d’accéder gratuitement aux productions audiovisuelles universitaires et scientifiques.